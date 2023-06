Il momento d’oro di Manila Esposito non è passato inosservato anche per la stampa italiana. La ginnasta dell’As Gin è stata premiata al circolo Aniene di Roma per il premio Ussi, alla presenza di molte autorità sportive italiane, tra cui il presidente del Coni, Giovanni Malago, ed i noti giornalista di RaiSport, Jacopo Volpi e Simona Rolandi. Esposito, accompagnata da coach Camilla Ugolini, ha ricevuto questo riconoscimento per l’argento nella gara a squadra e a trave nell’ultimo Europeo di Antalya. «Sono molto giovane ma è stato un anno bellissimo - ha dichiarato Manila Esposito - ci sono stati i Mondiali di Liverpool che sono andati abbastanza bene ma poi sono arrivati gli Europei di Antalya dove ho vinto l'argento a squadre e alla trave. Ora mi sto preparando per i Mondiali di Anversa, speriamo di riuscire a conquistare la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi», ha detto un'emozionata Esposito nel ricevere il premio. A consegnarlo alla 16enne è stato il Direttore Generale di Sport e Salute Diego Nepi Molineris: «È un'emozione per me premiare una giovane ragazza di 16 anni. Nella vita sportiva conta non mollare mai, allenarsi tutti i giorni e cercare di vincere in gara. Ma anche quando perdi, devi avere la forza di ripartire».

