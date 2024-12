Importantissimo evento, questo fine settimana, con una tre giorni da oggi a domenica, per l’As Gin, che, ricordiamo, ora si presenterà sulle pedane di tutta Italia con i galloni di campione d’Italia. La squadra diretta da Camilla Ugolini e Marco Massara sarà impegnata agli Italiani Assoluti di Cuneo, che avranno anche un’importante cassa di risonanza, in quanto saranno trasmessi in diretta su Eurosport e Discovery Plus. A difendere i colori del club civitavecchiese ci sarà Manila Esposito, alla sua ultima gara prima delle Olimpiadi di Parigi. Con il capitano anche Nunzia Dercenno, in prestito dal Salerno, che sarà impegnata in tutti e quattro gli attrezzi, Emma Gubbiotti, che ha ottenuto la qualificazione dopo essersi imposta nella Coppa dei Campioni. Sarà assente, invece, July Marano per un risentimento fisico. Tra le più “piccole”, ci saranno Lorenza Fornari ed Ester Pazon, impegnate nel Criterium, gara riservata alle migliori 20 atlete d’Italia categoria A4.

