Inqualificabile atto di aggressione nei confronti dell'arbitro Federico Biso di Civitavecchia al termine della gara di Under 15 Provinciale (classe 2010) tra l'Academy Santa Marinella e la W3 Maccarese, giocata nel fine settimana allo stadio Ivano Fronti. Le due squadre, dopo una gara molto combattuta ma con qualche grido di protesta da parte dei tifosi ospiti, si era chiusa sul risultato di zero a zero. Tutto tranquillo comunque al termine del confronto fino al momento in cui, chiusa la contesa, l'arbitro dopo essersi fatto la doccia, ha preso la sua borsa ed è uscito dallo spogliatoio dirigendosi verso il punto dove aveva parcheggiato l'auto. Nei pressi del parcheggio esterno allo stadio il direttore di gara è stato affrontato da un genitore di un giocatore della squadra ospite, che con veemenza gli ha gettato in faccia una bottiglietta d'acqua. Il giovane, scosso emotivamente, si è rifugiato dentro la sua auto mentre l'aggressore si è velocemente allontanato con il suo mezzo. Subito soccorso dai dirigenti della società santamarinellese l'arbitro ha dovuto attendere del tempo per riprendersi, mentre il presidente dell'Academy Santa Marinella chiamava immediatamente i Carabinieri che, giunti sul posto, registravano la denuncia presentata dal direttore di gara. Del fatto sono stati avvertiti i dirigenti della sezione Aia di Civitavecchia che ora dovranno verificare i fatti e prendere i provvedimenti del caso, mentre i Carabinieri cercheranno, in base alle deposizioni degli interessati, ad individuare l'aggressore.

