Per l'Aranova , a lavoro da una decina di giorni, è sicuramente un periodo dove padroneggia la fatica e il caldo torrido de Le Muracciole, campo da gioco in cui si tiene l'intera preparazione. Mister Vigna ha concesso qualche giorno di riposo per il ferragosto, una breve pausa che è arrivata in un momento caldo, in cui d’ora in poi ci sarà bisogno di ricaricare le pile. Nel frattempo, qualche giorno fa, il presidente Andrea Schiavi ha compiuto gli anni, ricevendo gli auguri dalla squadra.

«Mi ha fatto piacere, sono andato a trovarli, come faccio sempre e devo dire che ho trovato un’ambiente sereno - ha detto Schiavi - da parte mia, parlando della squadra, vi è stato il massimo impegno. Crediamo di aver allestito una buona formazione, confermando lo zoccolo duro dello scorso anno, inserendone alcuni pezzi funzionali al gioco di mister Vigna. Con l'allenatore mi lega un bel rapporto, ormai da anni. Ad Aranova è di casa, ci sentiamo spesso, si confronta con me, di lui ho fiducia. Spero - conclude il patron - che sia un anno importante, dove prevalga serietà e impegno, che sono armi fondamentali per conseguire degli obiettivi. Ai tifosi dico di starci vicino, sono e saranno il dodicesimo in campo».

