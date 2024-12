Due pareggi per l'Aranova (0-0 con il Rieti e poi 0-0 con la Boreale), che domenica torna davanti ai suoi tifosi per affrontare il Colleferro. «Ci è mancato il gol - ha detto l'allenatore Vigna - per il resto ho visto la squadra che piace a me, dopo dieci minuti di studio, abbiamo cominciato a spingere creando cinque palle gol. Ecco, dispiace che non siano state finalizzate, avremmo meritato di più. Ci manca il gol al momento, ma è una questione di fortuna. Però sono soddisfatto del gioco che abbiamo espresso nelle prime due giornate. Anche domenica la squadra ha aggredito l'avversario, ha lottato su tutti i palloni, sciupando delle occasioni che potevamo materializzare. Ci può stare, siamo solo a due gare dall'inizio del campionato. Le indicazioni sono buone, la strada penso che sia quella giusta per arrivare alla vittoria».

Successo che i rossoblu inseguiranno nel prossimo turno casalingo contro il Colleferro, squadra che ha avuto un brutto avvio, perdendo in entrambe le gare. Contro la formazione rossonera, che arriverà con l'acqua alla gola, sarà una gara aperta a ogni risultato.

