Seconda gara intera di fila per l'Aranova, che dopo aver vinto sulla Romulea, cercherà di fare lo stesso in casa dell’Aurelio.

La squadra di Vigna ha ritrovato sorrisi e motivazione e affronta i romani con la voglia di vincere. Teti, che domenica ha fatto tre goal, vuole dare continuità alla sua prolificità. La Pantera sta facendo la differenza con la maglia rossoblu, che veste da settembre.

Con 29 punti in classifica gli uomini di Vigna hanno ancora sul collo il fiato delle squadre. che li precedono, invischiate nelle lotta playout.

«La vittoria che abbiamo ottenuto domenica è stata importante, ci ha dato una carica emotiva fondamentale, visto che in casa non vincevamo da un paio di mesi - afferma bomber Teti- . L'avversario odierno è molto forte, si trova in una posizione di classifica privilegiata, a ridosso delle big. Dobbiamo dare il massimo per vincere».

