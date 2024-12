Appuntamento con la tradizione oggi a Civitavecchia. Nel porto storico stamattina si disputeranno le regate del 45° Palio Marinaro di Santa Fermina tra i Rioni Storici di Civitavecchia promosso dall'associazione Mare Nostrum 2000, un evento sportivo ispirato alla storia, alla cultura, alle tradizioni e alle leggende della Città di Civitavecchia. Il presidente Sandro Calderai per tutto l'anno lavora per il Palio e per organizzare al meglio anche tutte le momteplici iniziative ed eventi avcorollario della due giorni di sport, solidarietà, sociale, cultura, tradizioni, civitavecchiesità. I soci storici Antonino, Claudio, Pierluigi, Mario e Vincenzo durante l'anno sono gli "operai tuttofare" e con loro ci sono gli allenatori Gennaro Loiacono e Davide Orlandi. Presso Il Molo Sardegna alla “Calata Cesare Laurenti del Porto Storico” si disputerà il 45° Palio Marinaro di Santa Fermina tra i Rioni Storici di Civitavecchia per le categorie senior maschili e femminili e Junior femminili e maschili per gli Istituti Scolastici. Come sempre dopo la benedizione degli equipaggi da parte di don Cono. Seguiranno dopo la verifica degli equipaggi, le regate eliminatorie, le finali e le premiazioni per le categorie Senior m/f tra i Nuovi Rioni Storici e Junior m/f tra gli Istituti scolastici di Civitavecchia, presso il campo di gara allestito nello specchio acqueo antistante i pontili galleggianti del Cantiere Ulisse c/o la Banchina (n.3) Principe Tommaso del Porto Storico). Parteciperanno gli alunni dell'IIS Stendhal, IIS “Guglielmo Marconi”, Liceo Scientifico e Linguistico "Galileo Galilei" di Civitavecchia e Santa Marinella, IIS Via Dell’immacolata “P. Alberto Guglielmotti” e ISIS “Luigi Calamatta”: questi Istituti hanno aderito, infatti, al progetto "Il Canottaggio contro l'abbandono Precoce dello Sport". Nello specifico alle 10:30 si svolgeranno le eliminatorie della categoria Junior m/f tra le scuole di Civitavecchia e Senior m/f; alle 11:15 è in programma la gara degli “Equipaggi Integrati” condizionata dal coinvolgimento e disponibilità delle associazioni di volontariato e organizzazioni no-profit; alle 11:30 ci saranno le finali della categoria Junior m/f tra le scuole di Civitavecchia e di quella Senior m/f. Alle 12:00 è in programma la gara "Genitori & Figli". Alle 12:30 seguiranno le premiazioni e alle 13 tutto si concluderà con il Terzo Tempo gastronomico. Domani invece si disputerà la 16^ edizione del "Palio dei Tre Porti open" tra le città di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta e degli equipaggi delle marinerie del litorale laziale, campano e toscano. Anche quest'anno sarà presente unequipaggio della Repubblica di Malta. Nella stessa giornata si terra il 3° Palio Marinaro dei Tre Porti Open delle categorie junior. Alle 9 ci ci sara il ritrovo degli atleti e il sorteggio delle batterie, delle acque e delle barche c/o il Molo Sardegna per gare eliminatorie del Palio dei Tre Porti; alle 9:30 si svolgeranno le gare eliminatorie del Palio Marinaro; alle 11:15 la piccola finale del Palio Marinaro “Dei Tre Porti” (5°-6°-7°-8° classificato), Cat. Junior e Senior m/f. Alle 11:30 si disputerà la finale del Palio Marinaro “Dei Tre Porti"(1°-2°-3°-4° classificato), Cat. Juinior m/f e alle 11.45 la finale del Palio Marinaro “Dei Tre Porti" (1°-2°-3°-4° classificato), Cat. Senior. Dalle 12.30 seguiranno le premiazioni e tutto si concluderà con il Terzo Tempo gastronomico.

