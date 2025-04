Un’esperienza di quelle che non capitano certamente tutti i giorni. Annagiulia Francesconi ha deciso di andare a giocare in una squadra ed un Paese davvero affascinante, facendo una scelta davvero inconsueta, ricalcando un po’ quanto fatto dal campione del mondo di calcio, Daniele De Rossi, che ha concluso la sua carriera trasferendosi per qualche mese a Buenos Aires per giocare con il Boca Juniors. Infatti l’ex asso della Flavioni vestirà la prestigiosa maglia del River Plate, squadra e società che conosciamo soprattutto con la sua sezione calcistica, che vanta una rivalità senza confini con l’altra grande realtà di Buenos Aires, come già detto, il Boca Juniors. «Avevo tanta voglia di riprendere a giocare – afferma Annagiulia Francesconi – mi sono trasferita qui perché mi sono innamorata della città e poi sto studiando. L’allenatore mi ha dato la possibilità di poter entrare a far parte della squadra e Nerea Costanzo, da tutti chiamata Neru, con cui ho condiviso diverse esperienze nel recente passato, mi ha accolta nella sua squadra di origine. Ci sono tanti progetti e la squadra è veramente molto carina, le ragazze sono un amore. Quindi mi aspetto di poter godermi la pallamano con il sorriso, e di poter dimostrare il mio nel campo». Annagiulia Francesconi è una classe ’99, ha giocato in diversi ruoli, dal centrale al terzino fino all’ala ed ha fatto parte dello storico gruppo della Flavioni che ha conquistato la promozione in serie A1 e poi l’ha mantenuta. Dopo aver giocato nella massima divisione con la squadra di Patrizio Pacifico, la ragazza ha deciso di fare altre esperienze, con le maglie di Leno, Salerno e Pontinia, prima di passare in A2 all’Aretusa, dove ha affrontato la Flavioni da avversaria.

