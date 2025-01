Andrea Tarallo brilla agli Italiani Juniores. Il giovane civitavecchiese classe 2008, al primo anno in categoria Juniores, ha dato battaglia all'evento tricolore di ciclocross, svoltosi a Faè di Oderzo. In una fredda domenica di gennaio con temperature sotto i meno quattro gradi, si sono fronteggiati i più bravi ciclocrossisti italiani. Fin dalle battute iniziali Tarallo è rimasto agganciato ad un gruppetto di sette uomini, dove faceva parte anche il campione europeo Mattia Agostinacchio. Ma proprio sull’ ultimo giro due scivolate hanno fatto svanire il sogno tricolore del corridore civitavecchiese che ha chiuso al nono posto. Un importante top ten che regala alla società lombarda Cx Accademy Devo del presidente Marco Baccin e il vice presidente Claudio Roncalli, un piazzamento di prestigio. «C’è l’ho messa tutta - dichiara Andrea Tarallo - sono arrivato alla rassegna tricolore in ottima forma grazie ai miei preparatori Matteo Berti e Fabio Camerin, alla mia società la Cx Accademy devo che mi è stata vicina per tutta la stagione fornendomi materiali Deda sempre al top, a Fabio Agostinacchio per le scelte tecniche. Adesso voltiamo pagina un po’ di riposo e poi puntiamo alla stagione su strada. ringrazio Andrea Campagnaro per gli ultimi 2 anni dove sono cresciuto tanto sia come ragazzo che come atleta adesso spero di dare il meglio di me, e ripagare la fiducia di Fabrizio Vangi, so di far parte di una società più forte a livello nazionale e spero di non deludere le aspettative».

