Solo qualche rinforzo per la DM 84 Cerveteri, che intende conservare l'organico dello scorso anno, grazie al quale si è garantito la vittoria del campionato. Mister Virgili, insieme al direttore generale Andrea Oliva, valuta qualche profilo, puntando a un giocatore per ogni reparto. Difesa, centrocampo e attacco saranno rimpinguati da qualche innesto. «Tutti conoscono lo spirito della nostra formazione, siamo nati in memoria del figlio del nostro presidente Piero Mataloni - commenta Oliva - e cercheremo di continuare il solco tracciato da chi ha fatto grande il club. Chi veste la maglia della DM lo fa per passione, perché ancora crediamo che ci siano molti valori. In rosa abbiamo ragazzi che meriterebbero ben altre categorie, ciò nonostante proseguiranno il loro cammino con noi. Stiamo valutando alcuni profili, comunque giovani. Puntiamo a disputare un campionato di media classifica, saranno tante le squadre del comprensorio con le quali dovremo confrontarci». Una di queste è il Cerveteri, contro la quale i giallorossi giocheranno il derby a distanza di 15 anni. «Noi siamo tutti tifosi del Cerveteri, è la squadra simbolo della città. Spero - conclude Oliva - che sia ripescata, se così non sarà sarà bello affrontarli in un derby».

©RIPRODUZIONE RISERVATA