QUI SERIE D. In archivio il quattordicesimo atto del girone G con la Flaminia Civita Castellana che non è andata oltre lo 0-0 nel confronto interno contro la Romana Fc. Rossoblu che stavolta hanno messo in campo più anima e carattere rispetto alla prova della settimana precedente a San Marzano (ko per 4-1 dopo una prestazione disastrosa), recriminazioni per i legni colpiti da Lorusso e Bertoldi anche se gli ospiti non sono stati a guardare e con Calì hanno sprecato una occasione grande come una casa. Bicchiere quindi con il classifico mezzo pieno e mezzo vuoto anche se la precaria posizione in graduatoria con un tredicesimo posto che al momento vale i play out che impone alla compagine di mister Nofri di accelerare il passo con un girone di andata sin qui deficitario con sole tre vittorie interne e peraltro conseguite contro le formazioni agli ultimi posti in classifica. In vetta sono in fuga la capolista Cavese ledaer con 32 punti ed i sardi della Sarrabus Ogliastra che inseguono a 3 lunghezze. Staccate tutte le altre. Nel prossimo impegno Flaminia nella tana del Cassino, quarto in classifica.

QUI ECCELLENZA. Andamento lento per le battistrada con il Pomezia che ha perso a Civitavecchia per 1-0 ed in vetta è stato raggiunto a 30 punti dall’Aurelia Antica Aurelio e con la coppia Campus Eur e Amatrice Rieti che seguono ad un punto. Per la Favl Cimini Viterbo 0-0 in quel di Maccarese che considerando la forza della rivale è un buon punto anche se l’attuale decimo posto impone un passo ben diverso a mister Castagnari che da quando è alla guida del Viterbo ancora non ha vinto un solo match con tre pareggi ed una sconfitta visti i pari interni contro Campus Eur e Civitavecchia, il pari di domenica a Maccarese ed il ko a Valmontone. Viterbo Fc che ha schierato dal primo minuti i nuovi Colacchi e Paruzza che devono ancora integrarsi al meglio. Gialloblu che hanno finito in inferiorità numerica per l’espulsione rimediata da Nesta che salterà quindi il match di domenica in casa contro l’Aranova. Sarà out anche Spolverini vittima dell’ennesimo infortunio muscolare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA