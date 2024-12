Continuano ad inanellare risultati di tutto rispetto gli atleti di Mtb Santa Marinella ancora in evidenza nel ciclocross.

Con una performance davvero ineccepibile, Michele Feltre con il primato colto nella categoria supergentlemen B a Castagnole di Paese in Veneto dove ha concluso positivamente la sua domenica di gara al Memorial Lauretta Granzotto. Una manifestazione appartenente al Giro del Veneto Ciclocross a tappe dove lo stesso Feltre occupa provvisoriamente la sesta posizione tra i supergentlemen B dopo otto prove sin qui disputate.

Sempre in Veneto ma a San Pietro in Gu era in programma il Ciclocross del Brenta con Gianfranco Mariuzzo piazzatosi al quarto posto di categoria master 7 e al medesimo piazzamento anche tra i master di quarta fascia dai 60 in su. Il Ciclocross del Brenta era una gara appartenente al circuito Triveneto dove Mariuzzo si colloca in quinta posizione tra i master di quarta fascia in classifica generale.

Ad Aprilia ha avuto luogo il Pontino Cross che ha visto tra i ben piazzati Mauro Gori (3°M7), Giuseppe Calò (3°M4) e Claudio Albanese (4°M7). Con la gara di Aprilia è calato il sipario sul Circuito Laziale Ciclocross in cui la squadra altolaziale ha raccolto un sesto posto con Vincenzo Scozzafava tra i master 8, un terzo con Giuseppe Calò tra i master 4, un undicesimo con Giuseppe Cherubini tra i master 6, un terzo e un quinto posto con Claudio Albanese e Mauro Gori tra i master 7.

