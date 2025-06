Sarà Antares Roma l'avversaria della Comal Civitavecchia Volley nella finale playoff. Questo il responso dell'ultimo turno dei playoff di serie C, fine settimana nel quale le rossonere hanno riposato e, mentre riposavano in attesa dell’epilogo di questo lungo campionato, hanno seguito quanto accadeva in giro per il Lazio. Il sei più uno di Alessio Pignatelli ha chiuso al secondo posto il gironcino, per via della vittoria di Terracina contro Tor di Quinto Formello. E Guidozzi e compagne ritroveranno Antares, che ha fatto l'impresa, andando a vincere per 3-0 sul parquet di Tor Sapienza Volley Friends. Quindi sabato la supersfida in campo neutro che deciderà le sorti del campionato. Quattro i precedenti: tre vittorie civitavecchiesi ed un solo successo romano, che, però fu il 4-0 al Marconi che costò la Coppa Lazio alla Comal. Ora non resta che affrontare questo ultimo scoglio, nel quale le coccinelle dovranno dare l’anima per evitare di restare col cerino in mano, dopo una stagione da record, nel corso della quale hanno sconfitto tutti gli avversari nella regular season e poi hanno lasciato spazio a Terracina nella seconda fase, che, però, ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto alle dirette concorrenti. Sicuramente la Cv Volley si organizzerà per far sentire tutto il massimo sostegno a delle ragazze che hanno fatto esaltare il movimento rossonero negli ultimi anni.

