Roberto Fara, neo allenatore del Borgo San Martino, ha accettato di guidare i gialloneri dopo un ottimo campionato di Gabrielli, che la stessa proprietà ha trasferito a Cerveteri.

«Ho ricevuto una bella accoglienza, trovo un ambiente sereno e familiare, proprio come piace a me. Sono anni che la società si impegna a fare molto bene, eredito una squadra che ha concluso il campionato ai vertici della classifica, dopo un ottimo lavoro di Gabrielli e di tutta la squadra. Sarà mia intenzione continuare su questa strada, non vedo l'ora di cominciare».

Patron Sergio Lupi, ora insieme al tecnico, si siederà intorno a un tavolo per decidere la fasi dal calcio mercato.

«Ci è sembrata una persona ambiziosa, molto entusiasta di allenare il BSM - ha detto Lupi - . Noi vogliamo costruire una formazione giovane, rimpiazzare le partenze con elementi di simile valore, per cercare di disputare un campionato di media alta classifica».

Se al Cerveteri non sarà accettata la domanda di ripescaggio, ad oggi molto remota, le due squadre, essendo di proprietà della stessa famiglia, saranno inseriti in gironi diversi.

