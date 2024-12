Si chiude con una piccola amarezza la partecipazione di Lorenzo Ballarati agli Europei di Vilnius, che erano validi per la categoria Juniores. Nell'ultima gara della competizione, in terra lituana, per il civitavecchiese è arrivato solo un quarto posto nella finale dei 100 stile libero, dopo aver avuto un percorso davvero speciale, con tre ori in altrettante gare, che hanno consentito all'atleta allenato da Fabio De Santis di pareggiare il conto dei primi posti rispetto allo scorso anno a Belgrado. Il ragazzo non è riuscito a confermarsi nei 100 stile libero, per lui è giunto solo un quarto posto con il tempo di 49”11 che non gli ha permesso di scendere sotto il muro dei 49.12 centesimi di distanza dalla terza posizione, che gli avrebbe consentito di salire sul gradino più basso del podio. Ma l'esperienza di Ballarati a Vilnius rimane lo stesso splendida, von un percorso importante, che ha dato grandissimo lustro al nuoto italiano, grazie agli ori ottenuti nella 4x100 stile libero, nella 4x100 mista stile libero e nei 50 stile libero, gare che hanno avuto una grossa cassa di risonanza a livello internazionale, tanto che i video delle gare di Ballarati sono stati condivisi sui profili social ufficiali della competizione. Tanta soddisfazione per la Coser Aniene, che ha cresciuto il ragazzo e per coach Fabio De Santis, che si è goduto l'ennesima crescita di questo tritone, che nell'ultimo anno ha dovuto fare i conti con una sempre maggiore notorietà, che però non ha scalfito le certezze e gli ha consentito di preparare al meglio i vari appuntamenti, tra cui quello del Settecolli, dove Ballarati si è cimentato in gare nella categoria assoluta, assieme ad atleti molto più grandi di lui. Ora il ritorno a Civitavecchia, dove sicuramente saranno in tanti che vorranno festeggiare celebrare e magari immortalare questo momento speciale con un selfie con Lorenzo Ballarati, e rendere omaggio a tutto quello che ha fatto la Coser.

©RIPRODUZIONE RISERVATA