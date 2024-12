Amarcord a Civita Castellana. Dopo 33 anni tornano domenica allo stadio “Madami” i giocatori della Colavene che hanno vinto nella stagione 1991-1992 il primo campionato regionale di Eccellenza. Oltre una ventina sono i giocatori che hanno risposto alla nuova convocazione del tecnico di allora Luciano Siddi. Invitato anche Gianfranco Colamedici, figlio di Giovanni, l’industriale che ha dato vita a quel progetto sportivo vincente che tutti ricordano sempre con piacere nella città delle ceramiche. L’iniziativa è della Flaminia Calcio e del suo presidente Francesco Bravini, che li ha inviati in tribuna per assistere alla gara contro il Cassino.

«È un gruppo di giocatori - ha sottolineato Francesco Bravini - che è entrato nella storia del nostro calcio ed è sempre un piacere stringergli la mano e averli in tribuna. Hanno centrato un traguardo storico».

Appuntamento è per tutti nella tarda mattinata di domani sul manto erboso del “Madami”, dove la società rossoblu gli farà omaggio di un ricordo. Anche il Comune di Civita Castellana sarà presente alla convocazione con il sindaco Luca Giampieri e l’assessore allo Sport Giovanna Fortuna che premieranno i giocatori e i tecnici con una testimonianza della città per non fargli dimenticare quel successo. «Ricordo con piacere quella stagione - ha detto il sindaco Giampieri - avevo dieci anni e con mio nonno Gastone ero sempre allo stadio».

Nella lista dei convocati figurano i giocatori locali Luca Vaccarelli, Mauro Moscioni, Andrea Secchiaroli, Ibro Genc, Alessandro Perelli, Roberto Nardi e Alessandro Benedetti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA