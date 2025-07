Sarà ancora Vittorio Visentin 205 centimetri, il pivot al quale la Stella Azzurra Viterbo si affiderà nella prossima stagione agonistica. Nato a Monselice (Padova) nel 1995, inizia la sua attività cestistica a Padova ottenendo subito ottimi risultati nei campionati giovanili nel corso dei quali indossa anche la maglia azzurra con le nazionali Under 18 e 19, partecipando ai mondiali di categoria. Debutta tra i senior nel 2012/2013 con il Broetto Padova in Serie C. Nel 2014/15 passaggio alla categoria superiore con la Pienne Pordenone, poi Agrigento in A2 ed una lunga militanza sempre in B Nazionale vestendo in successione le maglie di Valsesia e Battipaglia, prima di un biennio a Nardò dove nel primo anno raggiunge le semifinali playoff. Nel 2020 approda a Molfetta ed a metà stagione a Livorno, per poi firmare con Monopoli. Nel 2022/23 è alla Juve Caserta e l’anno successivo a Palestrina. La WeCom-Ortoetruria lo tessera la scorsa stagione nella quale disputa un ottimo campionato con a referto 11.1 punti, 6.1 rimbalzi e 2.5 assist a partita. Giocatore di qualità ed esperienza e capace di adattarsi a vari tipi di gioco, sarà ancora un punto di riferimento per la squadra. A Vittorio, con la sua maglia numero 19, un grande in bocca al lupo da tutta la Stella Azzurra Viterbo.

