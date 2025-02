Il Certosa espugna il Sale e inguaia il Ladispoli alla terza sconfitta consecutiva. Un 3-1 quasi senza storia per gli ospiti che aprono subito le danze su calcio di rigore e tutto sommato gestiscono il punteggio chiudendo il conto nella ripresa. Per l’Academy la scalata alla salvezza è sempre più complicata e ora anche i playout sono a rischio. Il calendario non aiuta gli uomini di Bosco perché domenica andranno a Viterbo, poi ospiteranno la corazzata Valmontone e successivamente trasferta a Pomezia. Rossoblu in campo con Mercadante tra i pali, difesa a 4 con Barbarossa e Ranieri centrali, D’Amico e Cupperi sulle fasce. In mezzo al campo Merciari e Capanna con Polucci e Ferreri ai lati. Giusto affianca Cifarelli in attacco. Alla prima incursione il Certosa fa male. Cross dalla destra, Barbarossa nel tentativo di anticipare Toncelli tocca con la mano e l’arbitro indica il dischetto ammonendo il difensore. Lo stesso Toncelli calcia e batte Mercadante. Il Ladispoli mentalmente esce da già scena perché in mezzora i neroverdi collezionano almeno tre palle gol tutte neutralizzate dall’ottimo Mercadante. Si chiude qui un primo tempo quasi senza storia. I cambi nella ripresa li fa mister Russo (in tribuna perché squalificato): Taviani e Della Penna sostituiscono Evangelista e Montesi. Proprio Taviani al 15’ addomestica un lancio lungo di Passiatore e buca la difesa dell’Academy per lo 0-2. Il Ladispoli concede anche la terza rete sempre a Taviani che vince il rimpallo su assist di Sganga e deposita il pallone in fondo alla rete. Impennata d’orgoglio dei padroni di casa con Merciari che accorcia le distanze al 31’ dopo un’azione insistita di Polucci e poi rischia un minuto dopo di farne un altro dopo un passaggio smarcante centrale di Giusto. Finisce così tra la delusione del pubblico di casa.

IL TABELLINO. Academy Ladispoli: Mercadante, D’Amore (25’ st Selvadagi), Cupperi, Capanna, Ranieri, Barbarossa, Ferreri (14’ st Di Biagio), Merciari, Cifarelli (30’ st Pelizzi), Giusto, Polucci (38’ st Fumasoni). A disposizione: Cremona, Tancredi, Bruno, Fanali, Ardel. Allenatore: Bosco.

Certosa: Marini, De Angelis (30’ st Amici), Ceka, Sganga, Ciuferri, Passiatore, Evangelista (1’ st Della Penna), Bernardi, Toncelli (29’ st Tursi), Montesi (1’ st Taviani), Rondoni (38’ st Battisti). A disposizione: Coronas, Benedetti, Desideri, Capparella. Allenatore: Russo (in tribuna perché squalificato).

Arbitro: Anastasio di Roma 1.

Reti: 5’ pt Toncelli (C), 15’ st e 28’ st Taviani (C), 31’ st Merciari (L).

NOTE. Ammoniti: Barbarossa e Cifarelli (L); Passiatore e Bernardi (C).

