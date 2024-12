Altro pareggio, il secondo consecutivo, per il Kaysra. Morlando illude i cerveterani segnando su calcio di rigore (implacabile il gioiellino etrusco dal dischetto in questa stagione), poi i padroni di casa dell’Atletico Monte Romano acciuffano il pari con Bonaventura.

La prossima gara già è importantissima per gli uomini di Graniero, contro Viterbo, per non perdere contatto con la parte alta della classifica. Kaysra in campo con Ricciardi tra i pali, poi difesa a 4 con D’Alpino e Cianci schierati sulle corsie laterali, Maronato e Levano al centro della difesa. In mezzo al campo i due play Santori e Spina, poi tridente composto da Morlando, Tamasi e Bonafede dietro all’unico attaccante Bordonaro. Nel primo tempo gli ospiti sbloccano il risultato, come detto, con Morlando su penalty. Era stato Maronato a guadagnarsi il tiro dal dischetto. Nella ripresa è arrivato il gol in modo fortuito da parte dei padroni di casa, con un tiro un po’ fortuito. Non si è abbattuto il Kaysra e a pochi minuti dalla fine grande chance per Maronato che si invola a tu per tu con il portiere e il suo tiro esce di pochissimo. Petronio e Iavasile per D’alpino e Spina i primi cambi di Graniero, poi Tenaglia per Tamasi e Cianciarini per Bordonaro.

«I miei ragazzi - commenta Francesco Graniero - hanno tirato fuori tanto carattere su campo di terra dove è complicato giocarci e dove in pochi ottengono i punti. Devo dire una partita maschia ma abbiamo giocato a calcio. Faccio i complimenti alla squadra: c’è stato un cambio di mentalità che mi fa ben sperare per il futuro. Alla vigilia forse ci saremmo anche accontentati di un pari, ma per l’andamento della gara no. Nel calcio ci vuole anche un pizzico di fortuna che noi non abbiamo avuto. Pazienza, proveremo a vincere alla prossima giornata».

