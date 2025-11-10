L’Etrurians torna a vincere mettendosi alle spalle subito il ko di Borgata Gordiani. Ci pensa Giustini, con una doppietta, a piegare la Fortitudo Nepi che in realtà prova una reazione nel finale accorciando il punteggio ma ciò non basta. E alla fine sono i gialloviola ad esultare prendendosi tre punti d’oro e inserendosi nel treno delle squadre ben posizionate nell’alta classifica. Mister Rinaldi ha schierato il 4-3-1-2 che ha dato parecchie garanzie nell’ultimo periodo.

Rossi tra i pali, in difesa Giannella e Pierini centrali con Eluwa e Roscioli esterni. In mezzo al campo Angelucci play e capitano, con Catini e Peluso. Cotea ad agire dietro Giustini-Cobzaru, tandem d’attacco. L’avvio evidenzia il timbro dei padroni di casa che partono con grande intensità e a metà primo tempo trovano la rete del vantaggio con Giustini: imbucata di Cotea per l’attaccante che sposta e calcia sorprendendo il portiere all’angolo basso.

Scatenato Giustini quando nella ripresa, sugli sviluppi di una rimessa laterale, elude il difensore e a giro sul secondo palo fredda ancora l’estremo difensore Vukorepa. Al 36’ inaspettatamente il Nepi accorcia con Acquaviva, il più lesto ad insaccare dopo la respinta sul palo e a 5 minuti dalla fine espulso Pierini. Non succede più nulla, l’Etrurians alza le braccia al cielo. Soddisfatto al triplice fischio il mister Danilo Rinaldi.

«Non dobbiamo guardare la classifica – ammette il tecnico – ma pensare solo a migliorarci. È un gruppo giovane e il nostro obiettivo è di crescere partita dopo partita. Sono davvero contento dei ragazzi, hanno dimostrato finora che ce la possiamo giocare con tutti. È un ottimo gruppo e piano piano sono convinto che ci toglieremo parecchie soddisfazioni se continuiamo in questo modo». Parola anche al protagonista del match.

«Contento per la doppietta – commenta Emanuele Giustini – ma soprattutto per la vittoria della squadra. Dobbiamo continuare così puntando sempre in alto ma con i piedi per terra». Tra i protagonisti di questo inizio di stagione certamente Simone Angelucci, lo scorso anno in Sardegna, quest’anno in un ruolo anche diverso, davanti alla difesa.

«Per me non fa differenza – conclude – ho sempre giocato a centrocampo, in qualsiasi posizione. L’importante è aiutare sempre la squadra che devo dire si sta comportando molto bene. Non dobbiamo perdere di vista l’obiettivo». Prossima giornata in trasferta contro il fanalino di coda del Play Selva Candida che non ha mai vinto finora e si trova ultima a 1 punto. Una partita però da non sottovalutare.

Rossi, Eluwa (19’ st Mitsch), Roscioli, Angelucci, Giannella, Pierini, Catini (27’ st Formaggi), Peluso, Cobzaru (40’ st Funari), Cotea (24’ st Belloni), Giustini (45’ st Freddi). A disp. Portoghesi, Barison, Flore, Pallozzi. All. Rinaldi

