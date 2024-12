Impegnati in due differenti competizioni in questi giorni, i ragazzi dell’Althea Academy hanno saputo ancora una volta come distinguersi per eleganza e grinta. Prima presso il PalaMercuri, dove la platea ha potuto apprezzare le performance di atleti grandi e piccini per il Città di Civitavecchia, più o meno esperti ma tutti con la stessa voglia di esprimersi attraverso il pattinaggio artistico: e ci sono riusciti.

I risultati sono solo la parte finale di lunghi mesi di lavoro, costellati di soddisfazioni per conquiste tecniche sempre nuove e progressi entusiasmanti.

Primi posti per Ricci Livia, Piccolo Sofia, Galatanu Matteo Andrei, Fochetti Lucrezia, Fiorini Rebecca, Lancioni Giulia, Obinu Zoe, Pischedda Giulia, Mercuri Lucrezia, Melucci Sofia, Montaruli Maria Vittoria, Caprolu Arianna, Conti Veronica.

Secondi Montaruli Azzurra, Trinetti Asia, Secci Francesca, Lancioni Aurora, Cesaretti Aurora, Rapacchietta Irene, Corso Viola, Leonardi Valeria

Terzi Pasquini Adele, Calvia Marika, Fiorini Gaia.

Piazzamento anche per Vallo Maria.

Dopo solo due giorni di stop gli atleti del gruppo master si sono messi nuovamente in gioco con egual energia per portare a termine le competizioni svoltesi presso il palazzetto dello sport di Orte, sotto una pioggia di applausi e accompagnati dai complimenti delle squadre avversarie hanno dimostrato al pubblico come, nonostante fossero passati a malapena due giorni dall’evento precedente, hanno conservato il loro entusiasmo portando a casa risultati che seguono.

Oro per Obinu Zoe, Lancioni Giulia, Calvia Marika, Leonardi Valeria, Caprolu Arianna, Mercuri Lucrezia, Galatanu Matteo Andrei

Argento per Fiorini Rebecca.

Bronzo per Pischedda Cesaretti.

Medaglie per Fiorini Gaia e Montaruli Maria Vittoria.

«Si conclude così la stagione dei trofei per la nostra neonata ma grintosa associazione - affermano dall'Althea - che va fiera prima di tutto dei progressi dei suoi iscritti che non tardano mai a palesarsi in ogni contesto. La tecnica però non è stata la sola a consolidarsi, perché di pari passo lo hanno fatto anche i rapporti di amicizia e rispetto fra i ragazzi che presto vedremo impegnati nel saggio di fine anno che, ne siamo certi, sarà ancora una volta uno spettacolo per gli occhi di tutti».

«Siate sempre così uniti - dichiarano le maestre Sabrina e Francesca - sostenendovi in questo lungo percorso che è la carriera sportiva. Gioite tanto dei successi senza condannare le sconfitte, saranno indispensabili anche quelle per poter crescere migliorandosi. Vi auguriamo di spiccare sempre, distinguendovi per la vostra grazia ed interpretazione e quando avrete bisogno, se vi volterete, noi saremo lì».

