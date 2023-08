In collina la società dell'Allumiere Calcio, mentre organizza la serata di festa per il 70esimo anniversario della sua nascita che si svolgerà stasera, intanto getta le basi per la prossima stagione con una ripartenza all'insegna della novità e della rinascita.

«C'era l'esigenza di creare un nuovo gruppo, giovane, dinamico e soprattutto con tanta voglia - spiega il presidente dell'Allumiere Calcio Diego De Paolis - ripartiamo così con una rosa composta per la maggior parte da giovani del territorio, ragazzi importanti, che hanno gia qualche anno di esperienza e calcato campi anche di categorie superiori, e con qualche innesto di rilievo che rispecchia a pieno la nostra idea di calcio. Siamo convinti - prosegue il numero uno collinare - che possiamo fare un ottima stagione».

Per quanto riguarda l'organigramma il team di direzione tecnico/sportiva è composto da Marcello Feliciani, Gianpiero Regnani, Gianni Braccini e Daniele Pomponi e questi hanno già effettuato un lavoro eccellente.

«Una volta completata la rosa, A breve infatti ufficializzeremo altri 4-5 nuovi acquisti - conclude il patron dell’Allumieri Calcio Diego De Paolis - potremo guardarci intorno con molta serenità e magari cogliere qualche opportunità».

I giocatori confermati dalla dirigenza sono Antonio Superchi, Gianpiero Olivetti, Giuseppe Del Frate, Marco Smacchia, Dario Perfetti, Alessio Stampigioni Ceccarelli Pierpaolo. I nuovi arrivi sono invece Alessandro Fracassa, D'Angelatonio Emanuele, Edoardo Dionisi, Giordano Mocci, Damiano Remondini, Bastianini Alessio, Capolonghi Marco, Pierfrancesco Pistola, Marco Castagnola, Angelini Omar, Chistol Alessio e Trotti Dario.

©RIPRODUZIONE RISERVATA