Derby tra Borgo San Martino ed Etrurians domenica prossima al Galli. Due squadre che si affronteranno per aggiudicarsi una gara che diventa fondamentale per il futuro.

Il BSM è terzo in classifica con una gara in meno, l’Etrurians è in zona salvezza, e il cruccio di vincere poco. La squadra di Graniero è stata falcidiata da tante assenze nel corso del campionato, ha raccolto sette pareggi e due vittorie .

«È un gruppo nuovo, sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà inizialmente, dovute e molte assenze. Non posso rimproverargli nulla a questa squadra, spero che domenica mi faccia un bel regalo - ha commentato il tecnico dell'Etrurians».

Sulla sponda opposta il Borgo San Martino sta venendo fuori alla distanza sia nei risultati sia nel gioco.

«È da settembre che procediamo bene con risultati incoraggianti e tante novità in chi pensavi non te le potesse dare - dice il tecnico Gabrielli - Domenica sarà una gara difficile, un derby aperto a ogni risultato. Loro sono allenati da un allenatore bravo e preparato, noi siamo compatti e solidi. Abbiamo perso poche volte , riusciamo a leggere gli avversari prima di scendere in campo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA