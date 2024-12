Si alza il sipario oggi sul Campionato Promozione (girone A) e il calendario odierni prevede subito un inizio con il botto: a sfidarsi in un derby sentitissimo saranno i padroni di casa del Tolfa e gli ospiti del Santa Marinella. Il fischio d'inizio sarà alle ore 15.30; a dirigere la gara ci penserà l'arbitro Francesco Millocco di Viterbo, coadiuvato da Andrea Giovagnoli (Roma 2) e Alessandro Bonucci (Roma 2). La stagione 2024/2025, quindi, parte subito con i fuochi d’artificio: allo Scoponi sarà di scena il Tolfa che si presenta ai nastri di partenze con una rosa per lo più rinnovata e il Santa Marinella uscito rafforzato dal mercato estivo con giocatori di categoria superiore e grande favorita per la conquista del titolo.

QUI TOLFA

I giocatori del Tolfa, consapevoli delle proprie qualità dimostrate con due secondi posti nelle ultime tre stagioni, sono stati preparati magistralmente dai tecnici Macaluso e Masini e nonostante qualche defezione sono comunque pronti per questo match clou, per il quale si prevede una straordinaria affluenza di appassionanti da tutto il comprensorio. Il campionato di Promozione, completamente ridisegnato dalla LND Lazio e che, oltre all’abolizione dell’obbligo di utilizzo dei cosiddetti “under” (3 in campo nati dopo il primo gennaio 2004), prevede un girone con ben 19 partecipanti (9 i team della capitale), con 5 retrocessioni, 1 promozione diretta in Eccellenza e la 2^ e 3^ classificata ai play off per salire anch’esse di categoria. «Una compagine, la nostra, che può recitare ancora una volta un ruolo di primo piano, come consuetudine da più di 20 anni nei quali il sodalizio biancorosso ha portato in alto il nome del nostro piccolo centro in tutto il Lazio. - spiegano dal Tolfa calcio - Essendo il Tolfa Calcio patrimonio di tutta la comunità, la Dirigenza invita tifosi ed appassionati a sostenerlo con particolare affetto e calore. Purtroppo in previsione della festa della “Radica” non si é riusciti a spostare la partita in orario mattutino. La gara inizierà alle 15.30 con termine alle 17.15 in tempo comunque utile per assistere ai festeggiamenti».

A proposito di questo derby il tecnico Roberto Macaluso cimmenta: «Tutto sommato la preparazione è andata abbastanza bene. Siamo un po' corti a livello numerico: già da oggi abbiamo Lorenzo Mondo, uno dei nuovo acquisti, che deve scjntare le giornate di squalifica dello scorso anno; c'è Giovani che ha un piccolo risentimento muscolare e lo teniamo a riposo. Per il resto avremo 2-3 ragazzi degli Allievi del Tolfa perché noi strizziamo sempre l'occhio al settore giovanile. Scendiamo oggi in campo per affrontare il Santa Marinella, una delle candidate per la vittoria finale e la cui società ha fatto una campagna acquisti importante. Noi non siamo ancora al 100% come penso non lo sia nessuna squadra alla prima giornata del campionato. Cercheremo di farci trovare pronti. Sarà di certo una bella sfida, un derby che si presenta subito alla prima giornata e che avrà sicuramente il fascino della sfida fra due squadre vicine di casa. Affronteremo questa gara come sempre: con il massimo impegno e il massimo sacrificio per cercare di ottenere un risultato pesante contro una squadra importante». Il direttore sportivo Marcello Smacchia, invece sottolinea: «I ragazzi stanno bene e ho visto un bel gruppo. I tecnici sono eccezionali e con i ragazzi hanno lavorato tantissimo. Cominciamo il campionato Promozione contro i cugini del Santa Marinella e sono certo che sarà una sfida maschia e molto combattuta. Il Santa Marinella è una squadra importante costruita per vincere: di certo verranno su per fare risultato pieno, ma noi non staremo a guardare. La società rossoblu durante il mercato estivo ha preso giocatori forti, addirittura due dei nuovi acquisti sono stati presi dell'Eccellenza: la squadra tirrenica sulla carta dovrebbe quindi fare un campionato a sè. La palla è però rotonda e i risultati non sono mai scontati. Noi abbiamo programmato la stagione per fare un campionato di vertice come sempre e per divertirci e divertire i nostri sostenitori e speriamo di riuscirci. È ovvio che daremo il massimo per iniziare con il piede giusto questa stagione 2024/2025 anche perché non si può nascondere che in un derby sentito come questo sia noi che i nostri avversari puntiamo a vincere».

QUI SANTA MARINELLA

«Allora - dice mister Fracassa - siamo giunti all'inizio del campionato. Finalmente dopo un mese di preparazione dove abbiamo lavorato forte, abbiamo lavorato bene ed abbiamo fatto un ottimo precampionato parte la stagione. Secondo me, è stato molto importante aver affrontato quattro squadre di Eccellenza, come Fiumicino, Civitavecchia, Polisportiva Faul Cimini e Astrea e sono contento che i ragazzi si sono comportati bene. A prescindere dal risultato, è stato un crescendo di situazioni tattiche. Il gruppo è chiaro, è un gruppo nuovo totalmente, quindi ci vorrà un po' di tempo per vedere il miglior Santa Marinella. Però siamo arrivati. Siamo pronti all'esordio. Sarà un esordio difficile per quanto bello, perché comunque andiamo a giocare a Tolfa, una squadra che sono anni che si certifica nei piani alti della Promozione, una squadra esperta che lo scorso sono è arrivata seconda e poi gioca con in casa. Noi andiamo li senza timori reverenziali, andremo a giocare la nostra partita. Sono convinto che entrambi le squadre cercheranno di fare la gara per portare a casa l'intera posta. Si affrontano due squadre importanti alla prima giornata di campionato, dunque il risultato sicuramente è importante ma non determinante. Per quanto riguarda gli indisponibili, abbiamo lo squalificato Valerio Gentili e poi c'è l'infortunato portiere di Luca Ciaccia e ha riportato una frattura alla falange del dito, ma dovrebbe essere a disposizione tra una settimana, al massimo 10 giorni. Quindi diciamo che siamo pronti e andremo a giocarci la nostra partita con molta serenità, con tranquillità e cercando di fare il risultato. Ecco questa è la cosa più importante. Partire bene in questi campionati è fondamentale, conosco bene questo tipo di torneo. Quest'anno sarà molto competitivo perché ci sono alcune squadre che ancora non conosciamo molto bene, vedi il Salaria Vescovio, l’Indomita Pomezia, il Grifoni e il Pescatori. Insomma, ci sono tante squadre attrezzate e che diranno la loro. Poi ci sono le squadre del nostro litorale come Tarquinia, Pescia Romana e Cerveteri, sarà un campionato avvincente e molto bello».

