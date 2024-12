Nella domenica in cui avrebbe dovuto vincere per salutare i propri tifosi con un successo l’Aranova termina la sfida con la Favl Cimini Viterbo 0-0. Sono stati 90 minuti senza grandi emozioni, con le due squadre che si sono affrontate schierando chi ha giocato meno in questo torneo. Il campionato domenica per la squadra di Vigna vede la trasferta sul campo del Pomezia, squadra che con la sconfitta di domenica sul terreno della W3 Maccarese si è estromessa dai giochi promozione. Dopo l'ultima gara di domenica, la dirigenza provvederà a definire il futuro. Il primo nodo da sciogliere sarà quello relativo all'allenatore, anche se Vigna è fortemente candidato a rimanere sulla panchina rossoblu.

