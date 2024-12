Le coppie Rosati-Sbardella (6-4/6-2 su Todini-Banco nel Tabellone A) e Tamburini-Contestà (doppio 6-3 a Luca Fortuni-Giamberardino nel Tabellone B) si aggiudicano la seconda Edizione Torneo di Padel “Easter Cup” organizzato dalla Polisportiva Real Azzurra presso la struttura ubicata presso il Centro Sportivo di Grotte di Castro. Si sono divertiti e hanno divertito ben 32 coppie: Cordelli-Temperini, Piccinelli-Alesini, Pirona- Marconi, Gianneschi-Adamini, Zucca-Rotelli, Santini-Fastelli, Pifferi Fossati, Tamburini-Conestà, Del Segato-Fani, Rocchi-Pasquini, Confaloni-Piccinelli, Todini-Alberelli, Ferrigno-Ronca, Ciparchia-Confaloni, Perugini-Perugini, Balestro-Poponi, Leone-Fabbri, Palumbo-Perugini, Piazzai-Antonini, Fabiani-Cherubini, Muccifora-Ronca, Simone Fortuni-Procenesi, Luca Fortuni-Giamberardino, Basili-Prudenzi, Montanucci-Filosomi, Alberelli Virtuosi, Galli-Pinzi, Santelli-Gaggioli, Campana-Pelosi. Che hanno dato vita al tabellone principale. Per i 15 eliminati al primo turno (Cordelli-Temperini, Pirona Marconi, Ginanneschi-Adamini, Santini-Fastelli, Tamburini-Conestà, Confaloni-Piccinelli, Ferrigno Ronca, Ciparchia-Confaloni, Balestro-Poponi, Palumbo-Perugini, Piazzai-Antonini, Frigeri-Puri, Luca Fortuni-Giamberardino, Alberelli-Virtuosi, Santelli Gaggioli) si è aperta una nuova opzione in un percorso B che ha regalato emozioni a iosa. Ora il testimone passa alle quote rosa. Nove coppie in totale (Porcella-Profili, Zamperini-Sani, Cesaretti-Ronca, Ovidi-Belleggi, Zanoni-Mercuri, Nardini-Marziali, Venanzi-Zucca, Benicchi-Strappafelci, Furzi-Cissana) che daranno vita a due Gironi preliminari. Viatico alla fase ad eliminazione diretta che decreterà il sodalizio sportivo vincente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA