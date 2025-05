Cristiano Proietti non avrà la stessa fortuna di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista del Civitavecchia sarà squalificato per la decisiva partita di domenica pomeriggio contro la W3 Maccarese, valida per l’ultima giornata di Eccellenza e nella quale i nerazzurri sono costretti a vincere per poter accedere allo spareggio in ottica playoff.

Infatti il mediano ha rimediato la quinta ammonizione stagionale domenica scorsa contro la Sorianese ed ha rimediato, d’ufficio, una giornata di squalifica. Una notizia per niente buona per mister Massimo Castagnari, che dovrà rivedere le sue scelte per la sfida in programma domenica alle 16.30 al Tamagnini.

Probabile che Laurenti, che sta definitivamente rientrando dall’infortunio, vada ad occupare quella casella, cosa che ha già sperimentato altre volte nel corso del campionato.

