Per Andrea Ancora, arbitro professionista di Ladispoli, il 2023 è stato un anno molto positivo, ricco di arbitraggi in gare di cartello in Serie C, dove arbitra da quattro anni. A lui è stato assegnato il premio Antonio Sorbo a Ladispoli, la sua città, nel corso della premiazione di Atleta dell’anno, ripresentato al pubblico dopo gli anni di stop per il Covid. Ancora è stato molto felice di ricevere la targa, la seconda da quando è stato istituito il premio. La prese 17 anni fa quando era un calciatore del settore giovanile della Virtus Ladispoli.

«Sono contento che gli organizzatori abbiano pensato a me, mi riempie di orgoglio questo premio - ha detto nel corso dell’evento il fischietto ladispolano appartenente alla sezione Aia di Roma 1 - del mio futuro non parlo, spero che l'anno nuovo mi porti quanto merito. Il premio deve spingere i ragazzi delle varie società a fare sempre meglio, a capire che si può arrivare, attraverso il lavoro, a raggiungere dei grandi obiettivi. Io ci sto provando, spero la fortuna mi assista».

©RIPRODUZIONE RISERVATA