Si è concluso sabato scorso sul diamante viterbese “G. Massini”, il campionato regionale Under 15 di baseball, che ha visto i viterbesi qualificarsi per il secondo anno consecutivo ai playoff Scudetto come vice campioni regionali. Nell’ ultimo concentramento la Stella Carni ha giocato contro il San Giacomo Nettuno, campione regionale 2024 e il Cali Roma. Al Viterbo bastava vincere una delle due partite per qualificarsi ai playoff e i ragazzi non hanno fallito l’appuntamento.

PRIMO INCONTRO, STELLA CARNI VITERBO-SAN GIACOMO NETTUNO: 2-8. Contro il forte San Giacomo, niente hanno potuto fare i ragazzi viterbesi, se non fare esperienza. Il San Giacomo ha dato una sterzata definitiva all’incontro al secondo inning quando, complici un paio di errori difensivi, hanno concesso 5 punti e poco hanno fatto i battitori viterbesi contro l’ ottimo lanciatore nettunese De Petris. In attacco infatti si registrano soltanto due valide, una di Daniele Eiguchi Di Martino e una di Vittorio Mazza. Da sottolineare la buona prestazione dei due lanciatori schierati, Alessio Mazza e Stavagna che partita in partita si dimostrano sempre più sicuri sul monte.

SECONDO INCONTRO, CALI ROMA-STELLA CARNI VITERBO: 0-14. Era la partita decisiva per centrare i playoff e i viterbesi, consapevoli della posta in palio, partono subito forte segnando 4 punti nel primo inning, con valida di Eigughi D Martino. Nel secondo attacco la Stella Carni segna altri 4 punti, grazie a un triplo di Fortunati. Il lanciatore partente Di Martino nei tre inning lanciati non concede nulla ai battitori avversari, soltanto 3 valide, grazie anche a una splendida e attenta difesa, autore di due doppi giochi, non incassava punti. Nel 4° inning il Viterbo segnava ancora 5 punti con la valida di Alessio Mazza. Buona la prova in difesa di Mastrocola e del rilievo Fortunati che nell’ultimo inning affrontava 3 battitori soltanto.

Questo il commento del manager Fortunati: «Abbiamo raggiunto per il secondo anno i playoff Scudetto, anche se quest’anno, essendo vice campioni regionali partiamo dai quarti di finale. Un obiettivo che all’inizio di stagione sembrava molto lontano, ma che con il giocare le partite si è avvicinato sempre di più. Sabato scorso i ragazzi nella partita decisiva contro il Cali Roma, hanno dimostrato chiaramente di voler andare avanti non concedendo nulla agli avversari. In vista dei playoff dobbiamo lavorare molto. In difesa siamo ancora troppo fallosi e non sempre continui in attacco. Comunque qualificarci per il secondo anno consecutivo ai playoff Scudetto non è stata cosa da poco considerando che della squadra dello scorso anno, campione regionale erano rimasti soltanto tre ragazzi, mentre gli altri provengono dagli Under 12 e 14. Ora ci aspetta un piccolo periodo di riposo, poi il Torneo a Viterbo il 23, 24 e 25 agosto e il 31 i playoff Scudetto».

