Da venerdì a domenica scorsi la Lega Navale di Civitavecchia ha avuto l’onore di ospitare la prima tappa della prestigiosa competizione che promuove il windsurf giovanile in tutte le sue forme.

Le vele colorate hanno invaso il mare di Civitavecchia regalando uno spettacolo di cromatico a tutti coloro, civitavecchiesi e non, che hanno avuto l’opportunità di passeggiare lungo il litorale laziale viste le temperature primaverili.

La Coppa Italia di windsurf è uno degli appuntamenti velici annuali che si tengono in Italia; quest’anno la prima tappa si è svolta a Civitavecchia e le altre si terranno a Cagliari, Torbole (sul lago di Garda) e a Sferracavallo a sud di Palermo. La competizione, nonostante le condizioni meteo poco favorevoli, è stata l’occasione per gli oltre 200 atleti provenienti da ogni parte d’Italia di competere tra di loro e di migliorare le proprie abilità. Gli atleti, nella tre giorni, sono stati messi a dura prova a causa del forte caldo e l’assenza di vento; condizioni non facile specialmente per i più piccoli e per gli atleti di iQFoil che necessitano di condizioni di vento minime per poter planare sull’acqua. Tutti gli atleti hanno però portato a termine le varie regate creando quel vento apparente che ha permesso di far scivolare la tavola dalla partenza fino all’arrivo.

La manifestazione è stata un ottimo modo per promuovere non solo lo sport del windsurf e per attirare nuovi atleti ma anche quello di celebrare la memoria del professor Marco Corti, venuto a mancare poche settimane fa, che ha contribuito alla crescita del settore agonistico della vela.

