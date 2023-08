Carlo Pacifici, presidente Nazionale dell’Aia è stato l’ospite d’onore alla Festa dei Calendari 2023-24. Il numero uno degli arbitri ha ricevuto, dalle mani del presidente del Cr Lazio Melchiorre Zarelli, il premio speciale Cr Lazio, assegnatogli nel giugno scorso e che Pacifici non aveva potuto ritirare a Fossanova, dove si è svolta la cerimonia di consegna. Nel fare gli auguri per l’inizio della nuova stagione, Pacifici ha ricordato che il suo percorso è iniziato proprio nel Lazio, come presidente del Cra regionale. Presenti anche il nuovo presidente regionale Francesco Massini, e il suo vice Cristiano Partuini, accompagnati dall’intera commissione regionale. Prima della premiazione di Pacifici, il presidente Zarelli aveva annunciato una novità per il campionato di Eccellenza: alla fine della prossima stagione si giocherà la Supercoppa dell’Eccellenza, che sarà messa in palio tra le vincenti dei due gironi del campionato e la vincente della Coppa Italia. Confermato l’accordo per la trasmissione in diretta streaming delle gare del campionato di Eccellenza, ancora affidata alla Mysp che sponsorizza il campionato e che, grazie alle parole del suo amministratore delegato Federico Besteghi, ha presentato la stagione con due brevi filmati e alcune parole che hanno accompagnato il rinnovo dell’accordo. Nel corso della Festa dei Calendari sono poi stati premiati i vincitori della classifica marcatori della scorsa stagione, Manuel Vittorini (assente per indisposizione: ha ritirato il presidente del Civitavecchia) e Nnamdi Oduamadi del Colleferro. Premiate anche le due società che hanno vinto l’Eccellenza nella stagione sportiva 2022-2023. Premio anche all’Eur Torrino, che ha vinto la Coppa Lazio di eSport di Eccellenza, competizione che è stata disputata in accompagno con l’eSport Eccellenza (vinto dal Vigna Pia, assente alla premiazione), organizzato in collaborazione con gli eRivals, anche loro presenti in sala.

