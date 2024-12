C'è solo da scendere in campo per la quarta edizione della manifestazione “ Schiacciamo per Nadia”, la kermesse ideata per ricordare al meglio la figura della pallavolista Nadia Mocci.

I suoi amici danno appuntamento ai campi della Beach Arena di Civitavecchia oggi, domani e domenica, con tante partite, tanto divertimento e soprattutto tanta voglia di omaggiare al meglio il ricordo di Nadia.

Anche quest’anno confermato il doppio format, con torneo maschile e torneo femminile, entrambi con il “2 contro 2”, con una forte cornice dedicata sempre alla beneficenza.

Nelle scorse ore gli organizzatori hanno diramato i gironi della prima fase e dai duetti si possono notare tantissimi volti noti della pallavolo civitavecchiese e del comprensorio, a conferma del coinvolgimento che questa manifestazione riesce a portare con sé.

©RIPRODUZIONE RISERVATA