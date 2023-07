L’era Puccica è inizia lunedì pomeriggio all’Angelo Sale. L’Academy Ladispoli, pieno di giovani, si è incontrata sul rettangolo verde dando vita alla preparazione agonistica in vista della prossima stagione di Eccellenza. «Si parte con un progetto nuovo e diverso per la società – sono le prime parole del tecnico – basato principalmente sui giovani ma non per questo meno affascinante o meno importante. Logico bisogna avere pazienza e lavorare con tanto entusiasmo che fino ad oggi c’è. Anche da parte della società. Questo è una sorta di anno zero». Club guidato da Sabrina Fioravanti che punta alla salvezza, possibilmente senza trascinarsi fino alla fine della stagione come lo scorso anno quando i rossoblù si sono salvati ai supplementari del playout contro il Città di Cerveteri. «Solitamente ci sono sempre tante aspettative – spiega Puccica – però ne vince solo una e tante altre squadre non raggiungono mai l’obiettivo prefissato. Noi abbiamo il pensiero di far crescere con serenità questi ragazzi e solo attraverso il lavoro costante possiamo riuscirci. Non conosco i ragazzi ma hanno entusiasmo e questo mi basta. Alle formazioni che ho allenato ho dato sempre un gioco piacevole e mi piacerebbe che gli spettatori uscissero a fine partita dallo stadio soddisfatti per quanto visto in campo che nel calcio è sempre il giudice sovrano». Della vecchia guardia solo tre elementi: Augusto Buonanno, Daniele Aracri e Alessandro Colace. Al trio il compito di guidare la linea verde. Molti della rosa hanno 16 o 17 anni e per la prima volta si trovano in prima squadra. A poco a poco che passano i giorni la dirigenza sta perfezionando gli ultimi acquisti. È arrivato Edoardo Indorante, attaccante 22enne che ha militato con Anzio e Civitavecchia in Eccellenza. Sempre dal Civitavecchia ha firmato pure Gabriele Leonardi, difensore di 21 anni. Non tornerà invece l'americano Perez.

