Parte la stagione del Cerveteri, che alle 17 si radunerà e inizierà la preparazione in vista della prossima stagione, che ufficiosamente sarà in Promozione (come spiegato in settimana, ndr), anche se per ora non vi è stato nessun comunicato ufficiale. Nel dubbio, come ovvio, i verde azzurri all'ordine di Gabrielli saranno 23. C’è entusiasmo, entusiasmo dato dalla gioventù, età media come prospettato molto bassa. Il via alla nuova stagione partirà dunque a tutti gli effetti lunedì, quando i ragazzi si guarderanno negli occhi, si riabbracceranno, si renderanno conto di ciò che c’è da fare e del lavoro da svolgere all’orizzonte. Tutti molto giovani, in attesa che arrivino due elementi di esperienza, per il centrocampo e l'attacco: «Siamo pronti, ambiente carico e con tante aspettative . Sono onorato di allenare questi colori – ha detto l'allenatore dei cervi – in questo campo ho mosso i miei primi passi da allenatore, sono consapevole delle responsabilità che ho. Ai tifosi chiedo pazienza, vogliamo fare un buon campionato se saremo in Promozione, puntiamo a fare altrettanto in una categoria diversa. Quel che conta è la voglia di fare, di dare il massimo per raggiungere l'obiettivo di ricreare entusiasmo intorno alla squadra e un futuro per questi colori». Il 52 enne, cresciuto in settori giovanili professionisti, ha allenato le giovanili vincendo molti campionati. «È una sfida, ci sono molti scettici, è la prima volta che allenato una squadra prestigiosa, un club che ha fame di vincere. Daremo battaglia, credetemi».

