Dopo il giro di boa il Civitavecchia Calcio ricomincia ad affrontare tutte le sue avversarie nel girone A di Eccellenza. Si parte da Roma, dove i nerazzurri se la dovranno vedere contro l’Ottavia. Si gioca all’Ivo Di Marco con fischio d’inizio alle ore 11. Sarà una squadra rinfrancata quella che scenderà in campo, dopo il buonissimo pareggio ottenuto sul campo della capolista W3 Maccarese, che ha lasciato molto più di un rammarico per non aver colto il risultato pieno, vanificato dalla grandissima occasione non sfruttata da Avellini a pochissimi secondi dal triplice fischio finale. Due vittorie e due pareggi hanno contraddistinto l’ultimo periodo della formazione allenata da Massimo Castagnari che, però, negli ultimi tre confronti lontano da Campo dell’Oro non ha messo in tasca tutti e tre i punti a disposizione. Per questa domenica tutti a disposizione, cosa che fa uscire un bel sorriso sul volto di Castagnari. La gara sul campo dell’Ottavia può essere l’occasione per lanciare ulteriormente Funari e compagni, che non devono mollare il treno che conduce ai posti migliori del campionato. Il Valmontone ha battuto il Tivoli nell’ultima gara e si è presa la vetta al posto della W3 Maccarese, che insegue ad una lunghezza, e poi appare il Civitavecchia a 34, con due punti di ritardo nei confronti della squadra di Guglielmo Stendardo e ne ha anche quattro di forbice ai danni della Tivoli. Nel percorso esterno il Civitavecchia si trova sulla stessa lunghezza d’onda rispetto alle dirette concorrenti. Diversissima la situazione dell’Ottavia, che è all’ultimo posto e che davanti al pubblico amico ha raccolto otto dei nove punti che ha totalizzato nel corso delle 17 giornate del girone d’andata. E proprio in casa i biancoazzurri hanno festeggiato per l’ultima volta ed è accaduto ormai due mesi fa, quando vinsero contro il Ladispoli per 3-1. Tornando alle questioni di casa Civitavecchia tutto sta andando sul sentiero tracciato e il calendario indica che contro l’Ottavia è necessario fare tre punti, perché poi al Tamagnini arriverà un avversario come il Rieti, che è lontano dagli orizzonti che contano e quindi scenderà in campo con un po’ di pressione in meno, un po’ come accaduto al Viterbo quando vinse a Civitavecchia e da lì ripartì la missione della squadra che ha poi assunto la nuova denominazione di Viterbese. Quindi arriveranno in serie Boreale, Colleferro ed Aranova, tutte squadre che gravitano nella parte sinistra della classifica. E il calendario non è stato affatto benevolo per il Civitavecchia. La sensazione è che se i nerazzurri avessero avuto queste squadre più lontane del girone di ritorno, magari avrebbe potuto affrontarle quando non avevano più tante cose da giocarci, forse lontane sia dai discorsi promozione e playoff, ed allo stesso tempo fiere di mantenere la categoria.

«Quest’oggi sarà molto difficile - afferma il centrocampista Andrea Laurenti - parliamo della squadra ultima del campionato, ma ci ricordiamo bene l'andata e sappiamo che sono un ottima squadra. Giocheremo in casa loro e faranno di tutto per vincere, non dobbiamo abbassare il livello di concentrazione, perché in un campionato così difficile puoi perdere con chiunque». Laurenti arriva da una settimana fantastica, dopo il grande supporto che ha dato alla squadra nella gara di Maccarese, dove ha segnato il gol del pareggio direttamente da calcio d’angolo. «Sicuramente sono contento per la doppietta soprattutto - riprende l’ex Valmontone - perché ho aiutato la squadra ad ottenere un grande risultato. Però passare come “uomo del momento” non è da me, quello che hanno detto i tifosi mi ha fatto sorridere e li ringrazio, ma siamo tutti importanti nello spogliatoio. È stata una settimana classica, già da martedì la testa era alla sfida di domenica contro l'Ottavia». E come sarà questa seconda parte di campionato? «Il girone di ritorno è un altro campionato - conclude Andrea Laurenti - che secondo me sarà molto più complicato del girone di andata, perché molte squadre hanno fatto mercato e altrettante compagini hanno trovato la quadra giusta. In più ci saranno tutte le squadre che corrono per la salvezza, che ogni domenica venderanno cara la pelle».

Ottavia-Civitavecchia sarà arbitrata da Christian Di Folca della sezione di Frosinone. Giuseppe Dieli di Albano Laziale e Francesco Gioia di Roma 2 saranno i suoi assistenti sulle fasce.

