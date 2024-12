Tutto pronto al “Sandro Quatrini” di Viterbo per la grande manifestazione di domenica, quando si svolgerà il 2° Torneo “Touch Viterbo”, tappa di qualificazione nazionale. Il programma della giornata prevede alle ore 9 l’accoglienza al campo, alle 9.15 la presentazione delle liste gara al direttore della competizione, alle 9.30 il riconoscimento da parte degli arbitri federali. Alle 9.45 briefing in campo, alle 10 inizio torneo, alle 12.45 fine del torneo, alle 13.30 il terzo tempo. Sarà una bella manifestazione che gli organizzatori stanno cercando di curare in ogni minimo particolare in un condensato di sport, musica, birra e food. Appuntamento a tutti gli appassionati in via del Campo Scolastico, per informazioni si può chiamare al 328/2482520.

