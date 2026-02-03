Lo spettacolo non è mai mancato, per ulteriori conferme controllare di chi è il migliore attacco, ma ora la Supernova Fiumicino si sta modellando quasi alla perfezione in vista della parte finale del campionato. Matura, attenta e lucida, tanto basta per comprendere la crescita dei ragazzi di coach Pasquinelli. Dopo aver mostrato carattere e compattezza ad Anagni, anche questa volta i rossoneri giocano con il piglio della grande squadra che deve dimostrarsi tale nel momento decisivo. Merito anche alla Libertas Roma che gioca la sua solita pallacanestro, 8 triple pesantissime nel primo tempo, e che rende la sfida del Pala Supernova intensa e incerta per più di un tempo. Anche quando al 26’ il duo Parlato-Vivero spinge con forza la squadra di casa sul +10 (massimo vantaggio di serata per una delle due formazioni). Poi però nell’ultimo quarto gli ospiti non sanno più come fermare l’attacco di una Supernova incontenibile (bene Norcino top scorer con 24 punti) che in un colpo solo non molla il primo posto, ribalta la differenza canestri e allunga sulla Libertas. 94-84 il finale.

IL TABELLINO. Supernova Fiumicino-Libertas Roma Sud: 94-84.

Supernova Fiumicino: Madonna 4, Norcino 24, Vivero 17, Galan 23, Bargiacchi, Alongi, Rinaldi 2, Gil, Di Natale 6, Parlato 16, Colaiori 2. Coach: Roberto Pasquinelli.

