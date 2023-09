Festa grande venerdì pomeriggio al PalaRiccucci per l'Open Day del minibasket targato Cestistica Civitavecchia riservato ai bambini fino ai 10 anni di età. I piccoli e i loro genitori sono stati accolti dalla dirigenza della società che ha consegnato loro dei coloratissimi gadget. Il coach Andrea Sclano ha, poi, diviso i bambini in gruppi per dar loro modo di avere maggiore spazio a disposizione sul campo. Un allenamento all’insegna dell’allegria e del divertimento, finito, per molti, troppo presto. Ma i piccoli avranno tantissime altre occasioni per divertirsi sul parquet del PalaRiccucci.

Anche quest'anno alla Cestistica Civitavecchia i bambini possono usufruire di tantissime agevolazioni grazie al prezioso contributo di Enel S.p.A. che continua a stare vicino alla nostra società.

