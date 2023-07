Ottava edizione per il Trofeo Indra Mercuri, manifestazione internazionale di hockey in line che si terrà da domani a domenica al PalaMercuri di Civitavecchia, organizzato dalla Cv Skating.

La kermesse, organizzata in memoria del tragicamente scomparso Indra Mercuri, giovane atleta di hockey in line scomparso nel 2008 in seguito ad un incidente stradale, è ormai un punto di riferimento fisso nel panorama nazionale dell'hockey in line ed è un evento organizzato con il cuore dalla società civitavecchiese.

«Onorare la memoria del nostro mai dimenticato Indra è il nostro obiettivo più grande - afferma il presidente Riccardo Valentini - ed essere giunti all'ottava edizione del Trofeo è sintomo di un qualcosa di importante. Siamo felici che anche questa volta vengano squadre da tutta Italia e non solo: saranno presenti infatti un team dalla Slovenia, diversi giocatori dalla Spagna, oltre a campioni e giovani promesse da ogni angolo di Italia, da Trieste fino a Bari. Tutta la società della Cv Skating è direttamente coinvolta perchè Indra era un ragazzo straordinario, amato da tutti e il suo ricordo è scolpito nel nostro cuore. Ringraziamo tutti i club ed i giocatori che ci onorano con la loro presenza e faremo del nostro meglio affinchè anche l'ottava edizione possa essere un successo da tutti i punti di vista».

Iscritte Trofeo - TEAM REGISTERED

1 Barz8 Gang

2 Gli Stronzi sul Panaro

3 Dolenjske Toplice

4 Elefanti Viola Eleganti

5 Real MaiDrit

6 Asciuga Pozzanghere

7 Ammazzadraghi

8 Le Amazzoni

9 Mad Cats

10 Hungry Sharks

11 Maricas

12 Las Camisetas Blancas

GIRONI - GROUPS

Gruppo A - Ammazzadraghi - Gli Stronzi sul Panaro – Le Amazzoni

Gruppo B - Dolenjske Toplice - Maricas- Mad Cats

Gruppo C - Elefanti Viola Eleganti – Hungy Sharks - Las Camisetas Blancas

Gruppo D - Real Mai Drit – Barz8 Gang – Asciuga Pozzanghere

VENERDI – FRIDAY - 7 LUGLIO 2023

Ore 13 Mad Cats - Dolenjske Toplice

ore 14 Barz8 Gang - AsciugaPozzanghere

ore 15 Ammazzadraghi – Le Amazzoni

ore 16 Dolenjske Toplice - Maricas

ore 17 Hungry Sharks - Elefanti Viola Eleganti

ore 18 Maricas – Mad Cats

ore 19 Las Camisetas Blancas – Hungry Sharks

ore 20 Le Amazzoni - Gli Stronzi Sul Panaro

ore 21 Elefanti Viola Eleganti - Las Camisetas Blancas

ore 22 Asciuga Pozzanghere - Real Mai Drit

ore 23 Gli Stronzi sul Panaro - Ammazzadraghi

ore 24 Real MaiDrit – Barz8 Gang

SABATO - SATURDAY - 8 LUGLIO 2023

ore 9 girone 9°-12° 3A vs 3B

ore 10 girone 9°-12° 3C vs 3D

ore 11 quarto di finale 1A vs 2D —- G

ore 12 quarto di finale 1B vs 2C —- H

ore 13 quarto di finale 1C vs 2B —- I

ore 14 quarto di finale 1D vs 2A —- L

pausa pranzo - LUNCH BREAK

ore 18 3A vs 3C

ore 19 3 B vs 3D

