Sconfitta con un po’ di rammarico per la Nc Civitavecchia nel campionato di Serie B. Al PalaGalli finisce per 11-9 la partita che ha visto il successo del Pescara nei confronti dei rossocelesti. La squadra di Aurelio Baffetti ha provato a dare tutto contro una formazione che occupa il primo posto nel girone 3. A lungo la Nc è stata sulla scia degli abruzzesi e nel terzo tempo è riuscita anche a portarsi in vantaggio. Ad incidere anche una prestazione arbitrale che non ha particolarmente convinto e che ha visto, nel secondo tempo, le espulsioni definitive per Romiti e Muneroni. Ma nel finale il Pescara ha dimostrato di avere qualche energia in più ed ha potuto approfittare del suo maggiore tasso tecnico, riuscendo a fare sua la partita, mentre qualche errore di troppo ha tagliato la strada ai civitavecchiesi, che si confermano nella pancia della classifica. In evidenza Simone Carlucci, autore di ben cinque reti, a cui si aggiungono le due reti di Pagliarini e i sigilli di Romiti e Minisini.

