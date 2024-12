Se Roma raccoglie, insegna, crea quell’atmosfera unica nei tornei primaverili, o subito dopo la fine dei campionati, con quelle kermesse ambite nei circoli “reali” del calcio, da questa stagione il DLF si candida prepotentemente ad esserlo nel pre-inizio. Il confronto, gli ultimi necessari accorgimenti verso quei gruppi che a breve inizieranno il loro cammino, e se quel manto verde giudicherà senza appello il lavoro di un anno intero, la Soccer Cup, riservata per questa edizione agli Under16, ne getterà le fondamenta. Se Ernesto Borrelli (ds delle giovanili) e Bruno Dignani (responsabile Scuola Calcio) hanno ideato e condotto le fila, 3EPC e Conad ne sono stati invece i motori da dietro le quinte; Savio, Grifone, Ostiamare, DLF, Fiumicino1926 e Pro Calcio Roma ne saranno gli artefici.

Dal 31 agosto al 15 settembre; da non perdere, quindi, l’appuntamento con la “Soccer Cup”.

Dignani, da dove nasce l’idea per questo torneo?

«L’idea di organizzare questo torneo di calcio al DLF nasce dalla volontà di offrire un’importante occasione di crescita e confronto per le squadre giovanili della regione. La partecipazione di squadre rinomate nel panorama del calcio giovanile laziale arricchisce ulteriormente l’evento, garantendo un alto livello competitivo. Il sottoscritto, della manifestazione che si svolgerà nella prima metà di settembre (a partire dal 31/8), ne è il Responsabile Organizzativo ed il Direttore Sportivo Ernesto Borrelli ha avallato subito questa prima edizione, contribuendo in modo significativo interpellando alcune delle società più blasonate nei settori giovanili».

Ds Borrelli, c’è la presenza di squadre rinomate nel palinsesto del calcio giovanile laziale, sarà un valido banco di prova per l’U16 biancoverde, da lì a breve inizieranno i campionati.

«Affrontare squadre di alto livello rappresenta sicuramente un banco di prova importante per la nostra U16, poiché se da una parte ci permetterà di misurarci contro avversari di alto livello, dall’altra avremo modo di valutare il grado di preparazione della squadra. L’inizio dei campionati giovanili è generalmente previsto per settembre o ottobre, quindi il periodo è sicuramente vicino. Queste partite di preparazione contro squadre competitive possono offrire spunti utili per affinare tattiche, migliorare la condizione fisica e mettere a punto gli ultimi dettagli prima dell’inizio ufficiale del campionato».

Tornando a lei, Dignani, il mondo DLF ritorna ad essere al centro del panorama giovanile, questo primo appuntamento stagionale ne è la riprova.

«Con questo primo appuntamento stagionale il mondo DLF ritorna, fortemente, ad essere un punto di riferimento nel calcio giovanile. Il ritorno del DLF al centro del mondo giovanile è sicuramente un segnale positivo e questo primo appuntamento stagionale ne è una chiara riprova. Essere protagonisti in un evento del genere indica che il DLF sta affermando la sua importanza e il suo ruolo nel panorama del calcio giovanile. Partecipare, ed in questo caso organizzare, a competizioni e tornei con squadre di alto livello, sottolinea il valore e la qualità del progetto che si sta portando avanti, confermando un ruolo centrale e capacità di attrarre e valorizzare giovani talenti. Questo evento non solo offre visibilità al DLF, ma dimostra anche la fiducia delle altre squadre che partecipano, nel valore del club, il che fungerà sicuramente da trampolino di lancio per una stagione ricca di successi e ulteriore crescita. Sarà un anno calcistico, il prossimo, ricco di appuntamenti per quel che riguarda sia l’agonismo, ma soprattutto, la Scuola Calcio. Oggi, più che mai, anche grazie ai nostri sponsor 3EPC e CONAD, il DLF sarà il palcoscenico principale di questi eventi calcistici».

