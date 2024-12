«La casualità c’entra ben poco. Dietro i sorrisi di grinta, di gioia, di cuore, si nascondono infinite sfaccettature di quelli che sono i valori dello Sport. E quando siamo dinanzi uno Sport Olimpico nulla può essere lasciato al caso». Sono le parole a caldo di Adriano Stella, commissario tecnico della Nazionale italiana Foil, dopo la vittoria del Mondiale da parte dell'Italia con Nicolò Renna. «Perseveranza, costanza, resilienza, dedizione, passione: sono alcuni dei valori - riprende Stella - 365 giorni all' anno con in testa solo la voglia di migliorare la nostra performance, ed un risultato di questo calibro è come un certificato di qualità. Un Coach insegna. Un Coach trasmette. Un Coach guida. Non è semplice allenare, e farlo ai massimi livelli dello Sport è un challenge continuo».

