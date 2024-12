È morto Giuliano Giumini, meglio conosciuto come “Gium”, storico giocatore di pallavolo negli anni ’80 della formazione viterbese della Uisp Volley. La notizia ha colto di sorpresa tutti, anche i compagni di squadra del periodo con cui ha condiviso un bellissimo periodo di avventure sportive che hanno cementato negli anni una grande amicizia e stima reciproca. Tutti gli ex compagni di squadra lo ricordano con grande affetto e si stringono accanto alla sua famiglia in questo momento di grande dolore.

©RIPRODUZIONE RISERVATA