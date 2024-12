Una vittoria bella e anche sofferta. Un guizzo di Mastropietro nella ripresa decide il match con il Fidene e l’Etrurians non si ferma più portandosi a ridosso delle prime posizioni. Quattro risultati utili di fila, la convinzione che il gruppo guidato da Danilo Bacchi si stia amalgamando benissimo con ancora ampi margini di miglioramento. Dopo il pari esterno con Atletico Lodigiani i tre punti fanno sorridere una squadra davvero in condizioni che sa anche soffrire. Pallozzi non è al meglio. Pellecchia è squalificato e Veronesi si è aggregato da poco dopo i suoi impegni di lavoro. Mister Bacchi prosegue con la sua difesa a 3 schierando Dolente-Palombo-Roscioli davanti al portiere Antonini. A tutta fascia Freddi e In mezzo al campo capitan Iacovella con Cotea e Gravina e tandem offensivo composto da Barison e Abis. La partita è intensa ma non offre occasioni nella prima parte. Un grattacapo lo crea Abis su una bel passaggio di Barison ma calcia alto. È degna di nota invece la prodezza di Max Antonini che sventa il pericolo con una paratona su un attaccante lanciato verso la porta. Nella ripresa subito un cambio di mister Bacchi. D’Ercole prende il posto di Dolente, poi più avanti doppia sostituzione: Peluso per Freddi e Mastropietro per Cotea. Mossa che porta i suoi frutti perché proprio Mastropietro riceve da Abis e la piazza per la rete dell’1-0. È il 33’ e il Sale esplode. Il Fidene non riesce più a rimettersi in carreggiata. Per l’Etrurians entrano anche Abbruzzetti e Giacinti. Da registrare l’infortunio di Palombo in ospedale per accertamenti in seguito a una botta. I sanitari hanno confermato un trauma cranico con frattura al setto nasale. Il difensore resterà fuori almeno un mese. Prossima giornata trasferta insidiosa contro il Real Tirreno che ha espugnato il campo dell’Anguillara.

«Una partita difficile sin dall’inizio contro una bella squadra – commenta il direttore sportivo dell’Etrurians Fabio Ciampa - abbiamo resistito, ci abbiamo creduto fino alla fine e come capita quando c’è una panchina forte si vince anche con merito, come accaduto domenica. Dico bravi a tutti quanti».

Parola anche a Mastropietro: «Partita dura contro un avversario ostico e organizzato, però l’abbiamo portata a casa: tre punti fondamentali».

LA FORMAZIONE. Antonini, Dolente (1’ st D’Ercole), Roscioli, Iacovella, Palombo, Freddi (19’ st Peluso), Squarcia, Cotea (23’ st Mastropietro), Abis, Barison (38’ st Giacinti), Gravina (41’ st Abbruzzetti). A disposizione: Novelli, Petronio, Pallozzi, Avolio. Allenatore: Bacchi.

