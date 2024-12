VITERBO - Ricomincia domani il campionato di Serie A di Futsal per l'Active Network che, alle ore 15.00, sarà impegnata al Palasport di Orte contro la Feldi Eboli. Si torna in campo dopo la lunga pausa e con una squadra rinnovata.

Confermato Mister Monsignori che ha commentato così la gara di domani: «E' stata una sosta infinita: molto lunga. Non vediamo l'ora di ricominciare. Ritroviamo un campionato più difficile e competitivo rispetto a quello che abbiamo lasciato. Il livello si è sensibilmente alzato, quindi, per noi sarà complicato e difficile. L'obiettivo sarà quello di migliorare performances e risultati rispetto alla scorsa stagione. Questa sosta ci ha permesso di lavorare molto per inserire i nuovi arrivati considerando che ne abbiamo 7 in roster. Il lavoro dello staff è stato incredibile insieme ai ragazzi che hanno avuto l'atteggiamento giusto. Abbiamo subito creato un ottimo spirito di gruppo. Unica nota stonata rimane, chiaramente, l'infortunio di Grasso che ci ha privato di un giocatore importante. Ma tutti sono pronti a dare qualcosa in più per sopperire alla sua assenza. Ora si tratta di confermare questo atteggiamento nella partita di domani. Chi meglio di una grande squadra come la Feldi Eboli può misurare i nostri progressi. Siamo pronti e sono sicuro che i ragazzi faranno una grande gara».

La partita sarà visibile sulla piattaforma VivoAzzurro, una delle novità della stagione che sta per cominciare. L'ingresso al Palasport di Orte è gratuito. fc

