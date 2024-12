Ottava vittoria stagionale per l’Active Network nella 23esima giornata del campionato di Serie A di calcio a cinque. Seconda vittoria esterna stagionale per il team di coach Monsignori che è passata per 4-1 sul terreno del fanalino di coda Verona, ultimissimo con un solo punto e virtualmente retrocesso visto che manca solo l’ufficialità della matematica. Al di là della pochezza della truppa scaligera l’Active ha affrontato un confronto dove aveva soltanto tutto da perdere con una valida concentrazione non dando tutto per scontato ed ha confermato la sua superiorità tattica e tecnica con il parziale di 2-0 nel primo tempo con Davì e un’autorete. Nella ripresa le altre due realizzazioni di Igor e ancora un’autogol stavolta di Ugas che in modo quasi incredibile ha beffato il suo portiere. Per l’Active sono arrivati anche i buoni risultati dagli altri campi visto che a parte il Verona sono arrivate anche le sconfitte del Mantova penultimo e del Ciampino terzultimo e il pareggio casalingo del Pirossigeno Cosenza, quartultimo ed ora con un ritardo di sei punti dai viterbesi. E sabato ci sarà il confronto interno tra Active e Cosenza con la prospettiva in caso di vittoria di mettere una seria ipoteca sul discorso definitivo della salvezza e rilanciarsi per quell’ottavo posto per i playoff che non è poi così lontano.

