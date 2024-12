VITERBO - Active Network Futsal impegnata domani sera, alle 20.30, in casa del Sala Consilina. Si torna in campo dopo la coppa. Questa l'analisi del Mister Massimiliano Monsignori: ''Sabato scorso, con il Ciampino, è iniziato il tour de force. Disputiamo la terza partita in sette giorni: una dura prova a livello fisico e mentale. Veniamo da una partita, col Napoli, giocata con grande intensità. Ci stiamo dedicando al recupero delle energie perchè sarà importante presentarci al meglio della nostra condizione contro il Sala Consilina. Sarà una partita difficilissima che richiede le giuste energie mentali. All'andata siamo riusciti a vincere nel finale, ma in casa nostra gli avversari hanno giocato una grande partita. Insieme all'L84 è una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà a Orte''.

Sull'avversario, il tecnico ha dichiarato: ''Conosciamo il loro valore e sappiamo che nel mercato riparazione hanno modificato qualcosa e sono ancora più forti. Abbiamo fatto un campionato simile fino a questo momento: lo dice la classifica che ci vede a un solo punto di distanza. Abbiamo necessità di migliorare il rendimento esterno per salire la classifica. Fuori da Viterbo abbiamo raccolto solo 6 punti ed è nostra intenzione migliorare in questo. I ragazzi stanno bene, sono molto motivati. Vogliamo essere non solo belli, ma anche concreti ed efficaci lontano da casa''.