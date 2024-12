Ventitreesima giornata del campionato di Serie A di calcio a cinque e il calendario porta l’Active Network Viterbo ad affrontare domani alle 17 il match esterno contro il fanalino di coda Olimpia Verona. Occasione d’oro quindi per coach Monsignori ed i suoi ragazzi per riassaporare la gioia del successo contro l’ultima della classe che ha dalla sua il nefasto score di un pareggio e ben 21 sconfitte con l’inevitabile ultimo posto in graduatoria e per quanto concerne la retrocessione manca soltanto l’ufficialità della matematica. Pronostico che pende quindi tutto dalla parte degli orange chiamati a rialzare la testa dopo un mese di febbraio avaro di soddisfazioni. C’è da incrementare il bottino degli attuali 26 punti per allontanarsi spediti dalla zona calda del playout con il Pirossigeno Cosenza arrivato a meno 4 e cercare di darsi stimoli importanti con una serie positiva per rientrare in lotta quanto meno per quell’ottavo posto utile alla partecipazione ai playoff che classifica alla mano appartiene all’Italservice Pesaro con 33 punti. Active che con il match odierno inizia anche una fase di calendario più accessibile visto che dopo il confronto di domani con l’ultima della classe ci sarà il match interno di sabato con il Cosenza e poi nel turno infrasettimanale del 12 marzo la trasferta contro il Mantova, penultimo in classifica. Fare bene in queti tre confronti significherebbe chiudere il discorso salvezza con largo anticipo. Assente Oitomeia bloccato per un turno dal giudice sportivo per somma di ammonizioni.

