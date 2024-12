Si torna in campo nel calcio a 5 di Serie A con le gare della 27esima giornata che si disputeranno tra questa sera e domani alla vigilia di Pasqua. Dopo la pausa per la disputa delle Final Four di Coppa Italia vinte con merito dallo scatenato Futsal Napoli del tecnico viterbese “d’adozione” Fulvio Colini tutto è pronto per la quartultima giornata nella massima serie. Trasferta assai impegnativa per l’Active Network Viterbo che domani sera alle ore 20.30 di questa sera affronta in trasferta la L84 Torino con la formazione piemontese attuale quarta in graduatoria e alla ricerca della migliore posizione possibile all’interno della griglia del playoff. Active che non lamenta assenze per squalifica e che è chiusa dal pronostico ma che cercherà di bissare la “meraviglia” dell’andata quando seppe battere ad Orte la quotatissima avversaria. Per il discorso salvezza il gruppo del patron Fusi è quasi al riparo da ogni possibile rischio visto che la quintultima posizione con ben 12 punti di vantaggio dallo Sporting Ciampino rappresenta un margine decisamente rassicurante. La gara sarà diretta da Nicola Maria Manzione di Salerno e Nicola Acquafredda di Molfetta. Cronometrista Giulio Colombin di Bassano del Grappa. Così nel turno che si snoderà tra domani sera e sabato: domani alle ore 20.30 L84 Torino (46)-Active Network (30), Napoli Futsal (49)-Feldi Eboli (43), Sporting Sala Consilina (34)-Sporting Ciampino (18). Sabato alle ore 16 Olimpus Roma (65)-Came Treviso (36), Saviatesta Mantova (15)-Italservice Pesaro (42). Alle ore 17 Olimpia Verona (1)-Meta Catania (45). Alle ore 18 Pirossigeno Cosenza (27)-Fortitudo Pomezia (28). Alle ore 20.30 Eocity Futsal Genzano (47)-Sandro Abate Avellino (42).

