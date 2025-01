Dopo il turno infrasettimanale, l'Active Network Futsal, torna ancora al PalaSport di Orte per affrontare, domani pomeriggio, la Meta Catania. Il cammino dei viterbesi si fa sempre più tortuoso e la sconfitta con la Roma non ha certo aiutato la classifica. Queste le parole del tecnico neroarancio prima della gara: ''Arriva a Orte la squadra campione d’Italia che ha da pochissimo stravinto la supercoppa e che ha rappresentato egregiamente tutto il nostro movimento in Champions, per noi é un onore ospitarli nel nostro palazzetto''.

Servirà un'impresa ai viterbesi che hanno sfiorato la vittoria con il Napoli, ma hanno lasciato tutta la posta in palio, quattro giorni dopo, alla Roma. ''La società del Presidente Musumeci è arrivata all’apice del futsal italiano attraverso un percorso virtuoso nel quale ha sapientemente valorizzato anche i prodotti del suo territorio, veramente complimenti'', ha aggiunto Monsignori.

Ecco come arriva alla sfida l'Active: ''Noi abbiamo la voglia l’ambizione di confrontarci contro una squadra di campioni con la consapevolezza di avere la possibilità con le nostre armi di metterli in difficoltà. I miei ragazzi devono essere i Musumeci i Pulvirenti i Silvestri i Tornatore del prossimo futuro, hanno la personalità e le qualità per farlo; lavorano duramente tutta la settimana per migliorarsi e domani vogliamo dimostrare di essere sulla strada giusta!

Ovviamente siamo consapevoli della difficoltà della partita ma non vediamo l’ora di scendere in campo davanti alla nostra gente per dare il meglio di noi''. Fischio d'inizio alle ore 15.00. La partita sarà trasmessa dal canale ufficiale Youtube della Divisione Calcio a 5.